Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Seniorin vertreibt Einbrecher

Erfurt (ots)

Montagabend vertrieb eine Seniorin in Erfurt einen Einbrecher. Der Unbekannte war gegen 23:30 Uhr über die Brüstung ihres Balkons geklettert. Als sich der Täter anschließend an der gekippten Balkontür zu schaffen machte, wurde die 84-jährige Dame auf das Treiben aufmerksam. Daraufhin brach der Einbrecher sein Vorhaben ab und flüchtete mit leeren Händen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach dem Unbekannten verlief ergebnislos. Die Beamten sicherten am Tatort Spuren und nahmen eine Strafanzeige auf. (SE)

