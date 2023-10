POL-PPRP: Müllwerker von Autofahrer erfasst

Ludwigshafen (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten erfolglos in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (04.10.2023 - 05.10.2023) in eine Kindertagesstätte in der Georg-Herwegh-Straße einzubrechen. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, ...

