Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Frau auf Liebesbetrüger hereingefallen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen wurde eine Frau aus Erfurt Opfer eines Liebesbetrügers. Die 46-Jährige hatte über eine Sprachlern-App einen Mann kennengelernt. Über mehrere Wochen hinweg umgarnte der Unbekannte die Frau. Schon bald täuschte der Betrüger eine Notlage vor und bat die ahnungslose 46-Jährige um Geld. Im Glauben helfen zu können, überwies die Frau insgesamt 13.500 Euro. Die Polizei rät dazu niemals sensible Daten an unbekannte Bekanntschaften aus dem Internet herauszugeben oder Geldbeträge zu überweisen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell