POL-EN: Schwelm - Polizei fasst Täter auf frischer Tat bei Kellereinbruch in der August-Bendler Straße

Am Freitag, den 26.04.2024, in der Zeit von 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer Erdgeschosswohnung auf und gelangten hierdurch in den Wohnbereich. Hier durchsuchten der oder die Täter die Wohnung nach Wertgegenständen, entwendeten Schmuck und Bargeld bevor sie in unbekannter Richtung flüchteten.

