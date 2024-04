POL-EN: Herdecke - Einbruch in Einfamilienhaus in der Augustastreße

Sprockhövel (ots) - Am 27.04.2024 gegen 22:50 Uhr nahm eine Streifenwagenbesatzung einen Verkehrsunfall mit Sachschaden an der Einmündung Querspange/A43 in Sprockhövel auf. In Höhe der Unfallstelle hielt eine 43-jährige aus Hattingen mit ihrem PKW an der Rotlicht zeigenden LZA Querspange/A43 in Fahrtrichtung Sprockhövel an. Ein 29-jähriger Hattinger war durch ...

mehr