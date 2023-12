POL-HS: Kontrollen der Polizei

Heinsberg (ots) - Unbekannte gelangten in einem Parkhaus an der Apfelstraße in einen dort befindlichen Lagerraum und entwendeten hieraus mehrere Pfandflaschen und ein E-Bike der Marke Winora. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagabend (17. Dezember), 19 Uhr, und Montagmorgen (18. Dezember), 07.45 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

