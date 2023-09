Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stockum/ Einbruch in Werkstatt

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Stockum in eine Werkstatt eingebrochen. Zwischen 19.30 Uhr am Samstag (16.09.23) und 7 Uhr am Montag (18.09.23) hebelten die Täter eine Türe auf. Sie entwendeten einen Laptop und einen Drucker. In der Werkstatt hebelten die Einbrecher eine Tür zu einem Büro auf und entwendeten zwei Autoschlüssel sowie im Anschluss die dazugehörigen Fahrzeuge. Diese standen vor der Werkstatt. Bei den Autos handelt es sich um einen schwarzen Audi A6 sowie einen weißen Mini Cooper. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

