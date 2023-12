Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Erkelenz-Katzem (ots)

Am Montag (18. Dezember) verschafften sich Einbrecher zwischen 17 Uhr und 21.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem an der Straße In Katzem gelegenen Haus. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Schmuck.

