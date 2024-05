Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Auto taucht wieder auf

Nach einer Diebstahlsanzeige am vergangenen Sonntag ermittelte die Polizei aus Bad Schussenried.

Ulm (ots)

Wie am Montag berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5777678), wurde der Dacia von der Eigentümerin als gestohlen gemeldet. Nun wurde bekannt, dass sich die Besitzerin wohl getäuscht hatte und kein Diebstahl vorlag. Denn die Polizei konnte das Fahrzeug im Rahmen der Ermittlungen wieder an der Wohnanschrift der 39-Jährigen in Bad Schussenried feststellen. Wie die Frau der Polizei berichtete, parkte sie ihr Fahrzeug wohl in Aulendorf und nicht in Bad Schussenried. Sie hatte wohl schlichtweg vergessen, wo sie das Auto zuletzt abgestellt hatte.

