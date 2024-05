Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberdischingen - Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch verursachte eine 39-Jährige bei Oberdischingen einen Sachschaden.

Um 9.45 Uhr war die 39-Jährige von Pfraunstetten in Richtung Öpfingen unterwegs. An einer Kreuzung fuhr sie mit ihrem VW Up von der K7359 in die K7358 ein. Dabei übersah sie wohl einen 51-Jährigen. Der kam mit seinem VW Golf von rechts aus Richtung Niederhofen und hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen in der Kreuzung zusammen. Die Frau erlitt dabei einen Schock. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am VW Up auf 10.000 Euro, am VW Golf auf 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

