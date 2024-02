LPI-G: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Greiz (ots) - Wünschendorf. In der Zeit zwischen dem 03.02.2024 und dem 05.02.2024 hielten sich bislang unbekannte Täter in eine Gartenanlage bei Crimla auf, wobei sie in insgesamt 5 Gärten einbrachen. Aus den Gärten selbst stahlen die Diebe u.a. Kabeltrommeln und Verteilerdosen. Der Stehlschaden liegt bei ungefähr 600 Euro, der angerichtete Sachschaden bei einem unteren 4-stelligen Betrag. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

