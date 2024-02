LPI-G: Dieseldiebe auf dem Feld

Gera (ots) - Gera: Eine Schule in der Rudolstädter Straße geriet am vergangenen Wochenende ins Visier von Einbrechern. Im Zeitraum vom 02.02.2024 - 05.02.2024 drangen diese gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Gestohlen haben sie letzten Endes Elektronikartikel und aufgefundenes Münzgeld. Zudem verursachten sie Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Kripo in Gera ermittelt dazu ...

