Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hitlergruß gezeigt

Gera (ots)

Gera: Ein 32 Jahre alter Mann muss seit gestern Abend (05.02.2024) mit einer Anzeige rechnen. Es war kurz nach 17:00 Uhr als dieser in einem Einkaufsmarkt in der Schleizer Straße in Gera an zwei Polizeibeamten vorbeilief. Die Polizisten befanden sich dort im Einsatz, da eine körperliche Auseinandersetzung gemeldet wurde. Womit sicherlich keiner der Beamten gerechnet hatte war, dass der 32-Jährige beim Vorbeilaufen an den Beamten plötzlich den Hitlergruß zeigte. Folglich wurde er von den Beamten kontrolliert und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. (RK)

