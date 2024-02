LPI-G: Werkzeug aus VW gestohlen

Gera (ots) - Gera. Mehrere Anwohner meldeten am Samstagabend (03.02.2024) um 20:10 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Gartenstraße. Zwei Männer (32 und 22) gerieten hierbei derart in Streit, dass es in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Gegen die Beiden wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Zum Glück wurde keiner der Männer durch den Streit schwer verletzt. Zeugenhinweise ...

