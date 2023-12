Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf - Leck löst Gefahrguteinsatz aus ---

Diepholz (ots)

Auf der Ladefläche eines Lkw sind am Mittag während der Fahrt in Barnstorf mehrere Fässer mit Gefahrgut umgekippt. Der Fahrer bemerkte das Leck und fuhr noch von der Walsener Straße in die Hauptmannstraße bevor er den Lkw abstellte und die Feuerwehr informierte.

Da zu dem Zeitpunkt nicht feststand, um welchen Gefahrgutstoff es sich handelt, wurde der Bereich um den Lkw weiträumig abgesperrt. Der Verkehr, auch der Schülerverkehr, wurden umgeleitet. Die Anwohner wurden aufgerufen ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Feuerwehr hat das beschädigte Fass in einer Umverpackung gesichert. Nach eingehender Untersuchung stand fest, dass von dem ausgelaufenen Stoff in der verdünnten Konzentration keinerlei Gefahr ausgeht.

Der Bereich um den Lkw wurde danach gesichert und eine Fachfirma mit der Entsorgung beauftragt.

Die Absperrmaßnahmen und Aufrufe wurden zurückgenommen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

