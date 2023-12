Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lemförde, Verkehrsunfall unter Alkohol - Stuhr, Fahrer nach Verkehrsunfall flüchtig - Syke, Polizeibeamter verletzt ---

Diepholz (ots)

Lemförde - Ohne Führerschein und unter Alkohol

Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer ist am Sonntag gegen 11.10 Uhr auf der B 51 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hat zwei Leitpfosten touchiert und ist dann einen Wall hinuntergefahren. Schließlich kam das Fahrzeug auf einem Acker zum Stehen. Der Fahrer stieg aus und flüchtete zu Fuß. Die alarmierte Polizei konnte den 48-Jährigen nach kurzer Suche in der Nähe des Unfallortes hinter einem Baum entdecken. Als Grund für seine Flucht erwies sich der fehlende Führerschein. Als Grund für den Verkehrsunfall erwies sich seine Alkoholisierung. Eine Überprüfung ergab eine Konzentration von 2,5 Promille. Der 48-jährige musste eine Blutprobe abgeben. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt mindestens 5000 Euro.

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Ein in der Schmiedestraße Höhe Nr. 22 geparkter Pkw Hyundai Tucson ist von einem unbekannten Pkw beschädigt worden. In der Zeit von Donnerstag bis Freitag letzter Woche muss ein unbekanntes Fahrzeug den Pkw im Vorbeifahren erheblich beschädigt haben. Der Schaden beträgt mindestens 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Stuhr - Fahrer flüchtig

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer ist am Sonntag gegen 07.10 Uhr mit seinem Pkw Mercedes auf der B 322 verunfallt und seither flüchtig. Der Pkw ist am Sonntag auf der B322 in Fahrtrichtung Seckenhausen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hat Leitpfosten und zwei Bäume touchiert und ist dann auf der Seite liegend im Graben gelandet. Zeugen meldeten den verunfallten Pkw der Polizei. Eine Suche nach einem Fahrer blieb erfolglos. Der Pkw musste geborgen und dann abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt mindestens 8000 Euro. Hinweise zum Unfallhergang und auf den Fahrer nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Bassum - Einbruch

Am Sonntag zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Neubruchhausen, Auf dem Kamp, eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür, um in das Haus zu gelangen. Mit Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe flüchteten die Täter unerkannt wieder. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bassum und Syke - Randalierer verletzt Polizeibeamten

In der Nacht zu Samstag letzter Woche wurde der Polizei zunächst ein Randalierer an der Wohnanschrift seiner Bekannten in Bassum gemeldet. Die Polizei traf einen ihr nicht unbekannten 32-Jährigen Mann an. Der erhielt einen Platzverweis und verschwand. Kurze Zeit später meldete die Bekannte den 32-Jährigen wieder vor der Tür randalierend. Einem erneuten Platzverweis kam der Mann nicht nach, so dass er von der Polizei in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht wurde. Dort angekommen wurde er zusehends aggressiver und griff die Polizisten mehrfach an. Auch bei der angeordneten Blutprobe griff er erneut die Polizei an und verletzte dabei einen Polizisten im Gesicht. Der 32-Jährige wurde mit Handfesseln fixiert und in eine Gewahrsamszelle gebracht. Der verletzte Polizist musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Er war den Rest der Nacht nicht weiter dienstfähig. Den 32-Jährigen erwarten gleich mehrere Strafanzeigen.

