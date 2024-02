LPI-G: Mülltonnen in Brand

Altenburg (ots) - Altenburg: Unbekannte Randalierer sorgten in der vergangenen Woche (01.02.2024 - 02.02.2024) für eine Sachbeschädigung. So rissen die Täter in einem Parkhaus in der Fabrikstraße mehrere Stromkabel aus den Lampen bzw. Halterungen und sorgten so für Schaden. Die Altenburger Polizei ermittelt nun dazu (Bezugsnummer 0029566/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

