Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Wagen zerkratzt

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Wibbeltstraße;

Tatzeit: zwischen 21.01.2024, 21.00 Uhr, und 22.01.2024, 16.00 Uhr;

Beschädigt haben Unbekannte in Rhede ein geparktes Auto. Der Wagen hatte an der Wibbeltstraße gestanden, wo es zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag zu der Tat kam. Der Pkw weist Kratzer und eine Delle auf. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell