Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Mehrere Fahrradunfälle mit Verletzten am vergangenen Wochenende in Schwerin

Schwerin (ots)

In Schwerin kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Unfälle mit Verletzten unter Beteiligten von Radfahrern:

Zunächst stürzte am Freitagabend (16.6.) gegen 22:45 Uhr auf dem Großen Dreesch ein 52-jährer Deutscher mit seinem Rad. Der Schweriner war stark alkoholisiert (2,92 Promille) auf dem Radweg entlang der Straße "Am Grünen Tal" unterwegs und stürzte alleinbeteiligt. Der Mann verletzte sich leicht und musste ins Klinikum gebracht werden. Auf Veranlassung der Polizei wurde ihm eine Blutprobe entnommen, des Weiteren wurden die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am 17.6. gegen 15:15 Uhr in Schwerin-Wickendorf:

Der 36-jährige, rumänische Fahrer eines Transporters fuhr aus einer Einmündung (Ausbau I) auf die Seehofer Straße ein und missachtete dabei ersten Erkenntnissen nach die Vorfahrt einer 46-jährigen, deutschen Radfahrerin aus Schwerin. Die Frau klagte in Folge des Zusammenstoßes über Schmerzen und wurde ins Klinikum gebracht. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen.

Und schließlich am frühen Abend des selben Tages kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin: Die 60-jährige Deutsche war gegen 17:00 Uhr in der Alten Dorfstraße in Schwerin-Zippendorf unterwegs, als sie vom Wagen eines 87-jährigen Schweriners erfasst wurde. Der Deutsche übersah die entgegenkommende Radfahrerin ersten Erkenntnissen nach beim Abbiegen und verletzte sie bei dem Zusammenstoß. Ärztliche Soforthilfe war jedoch nicht vonnöten.

Auch zu diesem Fall hat das Kriminalkommissariat Schwerin die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell