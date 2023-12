Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Zeugenaufruf: Aufgefundener Kater mit Diabolo-Geschossen im Körper

Steinhagen (ots)

Am Mittwoch, dem 13.12.2023 gegen 15:30 Uhr gab eine bisher unbekannte Frau einen Kater mit rötlichem Fell und weißen Farbabhebungen im hinteren Körperbereich und an den Pfoten in der Praxis "Tierärzte am Borgwallsee" in Negast ab. Der Kater war nicht kastriert und etwa ein bis eineinhalb Jahre alt.

Er hatte mehrere Diabolo-Geschosse im Körper und überlebte dies letztendlich nicht. Entsprechende Ermittlungen hierzu laufen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang zum einen nach der Zeugin (Finderin), die den Kater abgegeben hat und nach Zeugen, die Angaben zu dem Kater machen können. In der ursprünglichen Nachbarschaft muss ein solch roter Kater jetzt fehlen. Hinweise bitte an die Polizei in Grimmen unter 038326 570, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.

