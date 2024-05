Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung für die Polizeiinspektion Leer/Emden für Pfingstmontag, 20.05.2024

Leer (ots)

++Aufbruch eines Zigarettenautomaten++Carportbrand++Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr++Trunkenheit im Verkehr++Zwei Verkehrsunfälle durch Trunkenheit++

Aufbruch eines Zigarettenautomaten -Zeugensuche-

Weener - In der Ortschaft Diele hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Dieler Straße ein bisher unbekannter Täter einen dort aufgestellten Zigarettenautomaten aufgebrochen und den Inhalt entwendet. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Weener.

Carportbrand

Emden - Am Sonntag kam es im Tjalkweg gegen 15 Uhr zu einem Carportbrand. Die Feuerwehr Emden konnte den Brand zügig löschen, so dass nebenstehende Gebäude nicht betroffen wurden. Die Ursache des Brandes ist zurzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen durch die Polizei wurden aufgenommen, die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Moormerland - In den frühen Morgenstunden des Pfingstmontages hat gegen 01 Uhr ein bisher unbekannter Täter von der Brücke über die BAB 31 einen Ziegelstein geworfen. Die Brücke selbst befindet sich im Bereich Neermoor am Kapellenweg. Glücklicherweise hat der Stein niemanden getroffen. Eine sofortige Absuche des Bereichs nach dem Verursacher verlief ergebnislos. Die Ermittlungen durch die Polizei wurden aufgenommen, Zeugen der gefährlichen Handlung melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Trunkenheit im Verkehr

Leer - Augenscheinlich schwer alkoholisiert war gegen 04 Uhr des Pfingstmontages ein 53-jähriger Pkw-Führer aus Oldenburg unterwegs. Bei der Kontrolle durch die Polizei auf der Papenburger Straße mussten die Beamten erhebliche Ausfallerscheinungen feststellen. Einen Vortest verweigerte der Fahrzeugführer. Durch die Beamten wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein einbehalten.

Zwei Verkehrsunfälle durch Trunkenheit

Warsingsfehn - Gegen 20:30 Uhr ist ein 29-jähriger Pkw-Führer aus Moormerland auf der Alten Landstraße mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Timmel in einem leichten Kurverlauf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw hat sich hierbei überschlagen und ist in einem Graben liegengeblieben. Bei der Aufnahme des Unfalles mussten die Polizeibeamten bei dem Fahrzeugführer starken Alkoholgeruch vernehmen, so dass eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten wurde. Der Fahrzeugführer wurde durch den Rettungsdienst mit vermeintlich leichten Verletzungen einem Leeraner Krankenhaus zugeführt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Uplengen - Schwer alkoholisiert war eine 41-jährige Pkw-Führerin aus Wiesmoor, als die Polizeibeamten deren verursachten Unfall in der Ortschaft Stapel aufnehmen mussten. Diese befuhr gegen 01 Uhr des Pfingstmontages die Meinersfehner Straße und wollte an der Kreuzung auf die Stapeler Straße einbiegen. Hierbei überfuhr sie jedoch die Verkehrsinsel und kam nachfolgend in einem Graben zum Stehen. Ein Alkoholvortest ergab bei der Frau einen Wert von 3,02 Promille. Diese wurde mit vermeintlich leichten Verletzungen einem nahen Krankenhaus zugeführt, dort erfolgte eine Blutentnahme zur Feststellung der Alkoholisierung. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell