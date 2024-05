POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Pfingstsonntag, 19.05.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Pfingstsonntag, 19.05.2024

Leer (ots)

Diebstahl E-Scooter -Zeugensuche-

Emden - Am Samstag wurde in der Zeit von 09:00 bis 09:30 Uhr ein E-Scooter in der Friedrich-Naumann-Straße entwendet. Der Geschädigte hatte dieses mit einem Gliederschloss an einem Verkehrszeichen gesichert, musste bei der Rückkehr aber die Entwendung feststellen. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Führen eines Pkw unter Btm-Einfluss

Emden - Eine Blutentnahme mussten Polizeibeamten bei einem 27-jährigen Pkw-Führer aus Emden durchführen. Dieser hatte am Samstagabend gegen 21 Uhr die Auricher Straße Richtung stadtauswärts befahren und wurde kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde ein Vortest durchgeführt, der einen Hinweis auf die Beeinflussung durch Kokain ergab. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kraftfahrzeugrennen

Leer - Am Samstagabend versuchten Polizeibeamte gegen 20:25 Uhr drei Rollerfahrer in der Straße Großer Stein anzuhalten. Diese missachteten aber die Anhaltezeichen und flüchteten. Dabei wurden in der Folge bei der Verfolgung durch das Stadtgebiet diverse Verstöße begangen und mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren. Ein 16-jähriger Rollerfahrer aus Weener kam hierbei jedoch zu Fall und rutschte mit seinem Roller gegen einen stehenden Streifenwagen. Der junge Mann blieb glücklicherweise unverletzt, am Streifenwagen entstand nur leichter Sachschaden. Der Weeneraner wurde seinen Eltern übergeben, der Roller sichergestellt. Die Ermittlungen zu den beiden anderen noch unbekannten Rollerfahrern wurde aufgenommen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht

Emden - Am Samstagabend versuchten Polizeibeamte gegen 23:40 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße einen jungen Rollerfahrer zu kontrollieren. Dieser flüchtete jedoch, verunfallte dann aber in der Rosenstraße. Dort rannte der junge Mann dann weg, konnte durch die Beamten in einer offenen Garage der Rosenstraße gefunden werden. Der 16-jährige Emder blieb unverletzt, wurde auf der Dienststelle seinem Vater übergeben und muss sich nunmehr wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und einer sog. Verkehrsunfallflucht verantworten müssen. Der Roller eines Verleihdienstes wurde leicht beschädigt.

Tuningtreffen

Leer - Am Samstagabend kam es ab 17:30 Uhr zu einem Tuningtreffen im Windelkampsweg und umliegenden Straßen. An dieser Veranstaltung nahmen ca. 450 Fahrzeuge und ca. 800 Personen teil. Die Polizei begleitete die Veranstaltung. Bei ca. 40 Fahrzeugen wurde eine Kontrolle durchgeführt. Hierbei mussten bei 13 Fahrzeugen Bauartveränderungen festgestellt werden, die mit der Straßenverkehrsordnung nicht in Einklang zu bringen sind. Die Weiterfahrt musste beendet werden. 2 Fahrzeuge mussten gänzlich aus dem Verkehr gezogen werden. Ansonsten nahm die Veranstaltung einen friedlichen und störungsfreien Verlauf.

