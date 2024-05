Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.05.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Unfall auf der Autobahn++

Leer/A 31 - Unfall auf der Autobahn

Am 17.05.2024 kam es auf der A 31 in Fahrtrichtung Emden, Höhe der Anschlussstelle Leer-Nord zu einem Unfall, als ein auf dem Überholfahrstreifen fahrender 73-jähriger Fahrer eines Pkw aus derzeit nicht geklärten Gründen abrupt seine Fahrgeschwindigkeit verringerte. Ein hinter ihm fahrender 26-jähriger Mann aus Münster musste daher stark abbremsen und wollte einen Aufprall nach vorne verhindern. Jedoch konnte ein 52-jähriger Mann aus Emden mit seinem Pkw und ein weiterer dahinter befindlicher 56-jähriger Fahrer eines Transporters aus dem LK Wittenberg nicht mehr so schnell reagieren und fuhren nacheinander auf. Der Emder wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Verletzungen der anderen Beteiligten wurden vor Ort nicht bekannt. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei die Fahrzeuge des 26-jährigen, des 52-jährigen und des 56-jährigen geborgen mit einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten. Um 13:15 war die Unfallstelle beseitig und die Fahrbahnen wieder frei. Die Autobahnpolizei hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

