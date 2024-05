Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden zur vermissten Person aus Hesel für den 15.05.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Vermisstensuche erfolgreich abgeschlossen-Vermisster fuhr mit dem Fahrrad bis nach Westerstede++

Hesel - Vermisstensuche erfolgreich abgeschlossen - Vermisster fuhr mit dem Fahrrad bis nach Westerstede In den späten Abendstunden des 15.05.2024 wurde ein 64-jähriger Mann von einem Heseler Seniorenwohnheim als vermisst gemeldet. Eine umgehend eingeleitete großräumige Suchaktion von starken Kräften der Feuerwehr und Einsatzkräften der Polizei konzentrierte sich zuerst auf den Bereich des Heseler Waldes und wurde nach und nach ausgeweitet, als festgestellt wurde, dass der Vermisste möglichweise ein Fahrrad mit sich führte. Ebenfalls kamen die Drohnen der Feuerwehr, Personensuchhunde der Polizei und der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Durch Rundfunkdurchsagen und Meldungen in der örtlichen Presse wurde die Bevölkerung sensibilisiert, woraufhin mehrere Meldungen eingingen, die auf den möglichen Aufenthaltsort des Vermissten hindeuteten. So konnte der 64-jährige am 16.05.2024 gegen 11:00 Uhr in Westerstede erschöpft und nach einem Fahrradsturz leicht verletzt aufgefunden werden. Aktuell wird er in einem Krankenhaus versorgt. Ein Dank geht an alle eingesetzten Rettungs- und Einsatzkräfte für den unermüdlichen Einsatz.

