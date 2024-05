Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.05.2024 zum schweren Verkehrsunfall in Filsum vom 14.05.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Schwerer Verkehrsunfall++

Filsum - Schwerer Verkehrsunfall

Am 14.05.2024 kam es gegen 22:19 Uhr auf der Bundesstraße 72 in Höhe der Autobahnanschlussstelle (AS) Filsum zu einem schweren Unfall mit zwei beteiligten Pkw und sechs beteiligten Personen. Eine 41-jährige Frau aus Wiesmoor befuhr die Bundesstraße 72 aus Cloppenburg kommend in Fahrtrichtung Hesel und hatte an der AS Filsum die Absicht, nach links auf die BAB 28 in Fahrtrichtung Oldenburg aufzufahren. Aus derzeit noch nicht bekannten Gründen übersah sie dabei den mit vier Personen besetzten entgegenkommenden Pkw einer Familie aus Ostrhauderfehn und prallte mit diesem frontal zusammen. Bei dem Unfall wurde die 41-jährige Frau schwer und ihr ebenfalls aus Wiesmoor stammender 26-jähriger Beifahrer leicht verletzt. In dem Fahrzeug aus Ostrhauderfehn wurden der 54-jährige Fahrer, die 47-jährige Beifahrerin und noch ein 55-jähriger Mitfahrer schwer verletzt. Eine ebenfalls in dem Fahrzeug aus Ostrhauderfehn befindliche 17-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Zur Versorgung aller verletzten Personen waren mehrere Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zudem war die Feuerwehr mit einer Besatzung von 15 Einsatzkräften zur Unterstützung und Bergung im Einsatz. Die verunfallten Fahrzeuge wurden von einem Abschleppunternehmen antransportiert. Die Autobahnpolizei Leer hat eine spezialisierte Unfallaufnahme durchgeführt und die Ermittlungen zur genauen Unfallursache eingeleitet. Während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme wurde die B 72 in der Zeit von 22:30 Uhr bis 01:00 Uhr gesperrt.

