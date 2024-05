Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachträgliche Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 13.05.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Radargerät entwendet++

Ostrhauderfehn - Radargerät entwendet

Am 08.05.2024 kam es in der Zeit von 14:16 Uhr bis 14:30 Uhr zu dem Diebstahl eines mobilen Radargerätes, welches zu der genannten Zeit zwecks Geschwindigkeitsmessungen auf der B72 im Bereich Ostrhauderfehn/ Höhe Meedlandsweg eingesetzt war. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer das Gerät an sich genommen und entwendet haben. Die Polizei Rhauderfehn bittet mögliche Zeugen, die zur genannten Zeit an der Örtlichkeit einen verdächtigen Pkw Audi gesichtet haben, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

