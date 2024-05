Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 11.05.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht unter Drogeneinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Diebstähle aus Fahrzeugen (7) ++ Nötigung im Straßenverkehr ++ Einbruchsdiebstahl aus Zigarettenautomat ++ Sachbeschädigungen an Fahrzeugen (2) ++

Emden - Verkehrsunfallflucht unter Drogeneinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 10.05.2024 gegen 17:20 Uhr kommt es in der Petkumer Straße zu einem Verkehrsunfall. Der 38-jährige Fahrzeugführer aus Emden beschädigt beim Rückwärtsfahren die Säule einer dortigen Tankstelle und entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Im Rahmen der Fahndung kann der flüchtige Fahrzeugführer kontrolliert werden. Hierbei stellt sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln steht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,29 Promille. Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Detern - Diebstähle aus Fahrzeugen

Das "4. Bullicamp Ostfriesland" Treffen findet vom 08.05.2024 - 12.05.2024 am Strand vom Jümmesee in Stickhausen vor dem Campingplatz statt. Im Rahmen der Veranstaltung wurden am 10.05.2024 in der Zeit von 01:20 Uhr und 05:00 Uhr aus 7 unverschlossenen Fahrzeugen und einem verschlossenen Fahrzeug Bargeld entwendet. In allen Fällen schliefen die Geschädigten in ihren Fahrzeugen. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Weener - Nötigung im Straßenverkehr

Wie der Polizei jetzt bekannt geworden ist, kam es am 07.05.2024, gegen 18:00 Uhr in der Graf-Edzard-Straße zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Der bislang unbekannte Beschuldigte fuhr mit seinem Pkw hupend an den anzeigeerstattenden Radfahrer heran und schnitt diesem den Weg ab. Anschließend stieg der Beschuldigte aus, beleidigte und bedrohte das Opfer. Der unbekannte Beschuldigte war nicht damit einverstanden, dass der Radfahrer die Fahrbahn befuhr. Beim Wegfahren, fuhr der Pkw-Führer mit geringem Abstand an dem Radfahrer vorbei. Es werden Zeugen des Vorfalls gesucht.

Weener - Einbruchsdiebstahl aus Zigarettenautomat In der Zeit vom 07.05.2024, 15:00 Uhr bis zum 10.05.2024, 11:00 Uhr kam es in der Dieler Straße zu einem Einbruchsdiebstahl aus einem dortigen Zigarettenautomaten. Durch die bislang unbekannte Täterschaft wurde der Zigarettenautomat aufgehebelt und die vorhandenen Zigarettenschachteln entwendet. Die vor Ort festgestellten Spuren wurden gesichert.

Weener - Sachbeschädigung an Fahrzeug

In der Zeit vom 09.05.2024, 15:00 Uhr bis zum 10.05.2024, 07:00 Uhr wurde in der Norderstraße durch die bislang unbekannte Täterschaft der hintere, linke Reifen des Pkw (Peugeot/207 in grau) mit Leeraner Kennzeichen der Anzeigeerstattenden beschädigt. Es werden Zeugen gesucht.

Leer - Sachbeschädigung an Fahrzeug

In der Zeit vom 09.05.2024, 22:00 Uhr bis zum 10.05.2024, 16:40 Uhr wurde in der Ritterstraße durch die bislang unbekannte Täterschaft der Pkw (Audi A3 in weiß) mit Leeraner Kennzeichen des Anzeigeerstatters beschädigt. Der oder die Täter/in zerkratzte, vermutlich mit einem Schlüssel, den Lack des Fahrzeugs. Es werden Zeugen gesucht.

