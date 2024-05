Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 10.05.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Widerstand und Bedrohung ++ Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol ++ Gefährliche Körperverletzung mit einem Messer ++

Widerstand und Bedrohung

Ostrhauderfehn - Am 09.05.2024 gegen 21:36 Uhr kam es in der Kirchstraße zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern aus Ostrhauderfehn. Im Rahmen der Streitigkeiten bedrohte der 45-jährige Mann einen 23-jährigen Mann. Nach der Sachverhaltsaufnahme sollte der 45-Jährige, welcher sich weiterhin aggressiv und uneinsichtig zeigte, dem Gewahrsam zugeführt werden. Bei der Zuführung zum Streifenwagen, dem Transport zur Dienststelle und der Verbringung in den Gewahrsamsbereich leistete er vehement Widerstand. Bei dem Einsatz wurden keine der einsetzten Kräfte verletzt. Die dementsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Westoverledingen - Am 09.05.2024 gegen 20:30 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Pedelec die Mühlenstraße in Fahrtrichtung der Pastor-Kersten-Straße. In Höhe der Hausnummer 49 übersah der 32-Jährige einen am Fahrbahnrand abgestellten Transporter und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde der 32-Jährige leicht verletzt und der Transporter beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich schnell heraus, dass der Unfallverursacher stark alkoholisiert war. Nach der Behandlung der Verletzungen in einem örtlichen Krankenhaus wurde auch eine Blutprobe entnommen.

Gefährliche Körperverletzung mit einem Messer

Rhauderfehn - Am 09.05.2024 gegen 23:05 Uhr kam es in der 3. Südwieke zwischen einem 26-jährigen Mann und einem 21-jährigen Mann zu Streitigkeiten. Im Verlaufe der Streitigkeiten nahm der 26-Jährige ein Küchenmesser und stach damit in Richtung des 21-Jährigen. Dieser wurde hierdurch an den Unterarmen verletzt und eine ärztliche Versorgung wurde notwendig. Der 26-Jährige verhielt sich auch beim Eintreffen der Beamten weiterhin aggressiv und wurde nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme dem Gewahrsam zugeführt.

