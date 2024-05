POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.05.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Bunde - Hinweise nach Verkehrsunfall gesucht++ Am 03.05.2024 fuhr eine 77-jährige Fahrradfahrerin gegen 10:50 Uhr auf der B436 mit ihrem Pedelec in Richtung Weener. Als diese die Industriestraße queren wollte, stand auf dem dortigen Fahrradstreifen ein Fahrzeug mit einem Anhänger, welcher dort verkehrsbedingt warten musste. Die Fahrradfahrerin wollte dann das KFZ umfahren, hat dabei die Kontrolle verloren und ist gegen ein anderes unbeteiligtes Fahrzeug gefahren. Der Pkw mit dem Anhänger entfernte sich von der Örtlichkeit. Bei dem Aufprall verletzte sich die 77-jährige leicht und wurde vorsorglich in ein Leeraner Krankenhaus gebracht. Am betroffenen Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Weeneraner Polizei zu kontaktieren.

Borkum - Störung der Totenruhe

In der Zeit vom 04.05.2024, 19:00 Uhr bis zum 05.05.2024, 17:30 Uhr kam es auf einem Friedhof an der Deichstraße zu einer Beschädigung einer Grabeinfassung. Unbekannte Täter verschoben aus unbekannten Gründen ein ca. 2,5 Meter langes Stück der Steineinfassung von der Grabstelle herunter. Die Ruhestätte konnte wiederhergerichtet werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachlage geben können, werden gebeten, die Polizei Borkum zu informieren.

Leer - Autolack zerkratzt

In der Zeit vom 04.05.2024, 20:30 Uhr bis zum 05.05.2024, 19:00 Uhr wurde ein auf dem Ernst-Reuter-Parkplatz abgestellter Pkw BMW in schwarz von unbekannten Tätern zerkratzt. Dabei wurde der Pkw rundherum beschädigt. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Leeraner Polizei zu informieren.

Leer - Bushaltestelle beschädigt

Am 05.05.2024 wurde der Polizei gegen 19:30 Uhr mitgeteilt, dass ein Bushaltestellenhäuschen an der Ziegeleistraße beschädigt wurde. Unbekannte Täter beschädigten in einem nicht genauer bekannten Zeitraum die rechtseitige Scheibe des Unterstandes. Dabei wurden die Scherben des Glases an der gesamten Haltestelle verteilt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei Leer zu informieren.

