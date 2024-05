Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 03.05.2024

++E-Bikes entwendet++

Emden - E-Bike entwendet

Am 30.04.2024 kam es in der Zeit von 03:00 Uhr bis 06:15 Uhr zu dem Diebstahl von vier verschlossenen E-Bikes (Pedelecs), die in einem Unterstand auf einem privaten Grundstück am Liekeweg abgestellt waren. Unbekannte Täter betraten das Grundstück und entwendeten die verschlossenen Fahrräder. Eines der Fahrräder konnte durch den Eigentümer noch aufgefunden werden, da dieses von den Tätern ein Stück weiter am Liekeweg abgestellt worden war. Die drei anderen Pedelecs sind jedoch bisher nicht aufgefunden worden. Es handelt sich bei den entwendeten Pedelecs um folgende Modelle: ein graues Treckingmodell der Marke Ghost ohne hinteres Schutzblech, ein weißes Damenrad der Marke Pegasus mit einem weißen Korb und einem roten Flaschenhalter sowie einem dunkelgrauen Kalkhoff Damenfahrrad. Die Polizei Emden bittet mögliche Zeugen der Tat die Dienststelle zu informieren. Auch Personen, denen solche Fahrräder aufgefallen sind oder angeboten wurden, mögen sich bitte bei der Emder Dienststelle melden.

Hinweise bitte an

Polizei Emden 04921-8910

