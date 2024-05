Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch, den 01.05.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Körperverletzung ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person ++

Körperverletzung auf einer "Tanz in den Mai"- Feier

Leer - Am Dienstag gegen 23:30 Uhr kommt es bei einer Mai-Feier in der Nessestraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Eine bislang unbekannte, männliche Person greift dem späteren Opfer mehrfach in den Nacken. Als das Opfer die Person bittet, dies zu unterlassen, kommt es im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Folge das Opfer durch einen Faustschlag Verletzungen an seinem Auge und der Nase erleidet. Im Anschluss flieht der Täter in unbekannte Richtung. Der Täter soll zwischen 25-30 Jahre alt, ca. 1,90-2,00 m groß und muskulös gebaut sein. Er trägt zur Tatzeit dunkle Kleidung und eine Kurzhaarfrisur. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Trunkenheit im Verkehr

Rhauderfehn - Am Dienstagabend wurde eine Verkehrsteilnehmerin auf eine Pkw-Führerin in der 1. Südwieke aufmerksam, weil diese starke Schlangenlinien fährt. Durch die Beamten kann die Pkw-Führerin kontrolliert werden. Hierbei ergibt ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,29 Promille. Bei der Frau wird eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein wird sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Emden - Am Dienstagabend gegen 21:15 Uhr kommt es auf der Auricher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Ein bislang unbekannter, männlicher Fahrzeugführer touchiert den 59-Jährigen, der die Straße fußläufig überquert. Im Anschluss entfernt sich der Pkw-Führer, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Fußgänger wird durch den Zusammenstoß leicht am Bein verletzt. Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich um einen schwarzen BMW Z3-Cabrio älteren Baujahres mit EMD-Kennzeichen. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder den Tathergang geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

