Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 30.04.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallfluchten++Wildunfälle++Ladendiebstahl++

Leer - Verkehrsunfallfluchten

Am 29.04.2024 kam es in der Zeit von 09:30 Uhr bis 11:15 auf einem Parkplatz an der Straße Blinke zu einer Unfallflucht, als ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw Opel im Rahmen eines Rangiermanövers streifte. Dabei entstand ein nicht unerheblicher Schaden an der vorderen Stoßstange und der Kühlergrill wurde nach innen gedrückt. Anschließend entfernte sich der Verursacher und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Am gleichen Tage kam es zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße zu einem weiteren Unfall. Auch hier wurde ein Pkw VW im Rahmen eines Rangiermanövers beschädigt und wies nach dem Unfall Kratzer an der linken Fahrzeugseite auf. In beiden Fällen werden mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, die Polizei zu kontaktieren.

Landkreis Leer - Wildunfälle

Nach wie vor ist mit erhöhtem Wildwechsel auf den Straßen zu rechnen. So kam es auch in den letzten Tagen wieder zu einigen Unfällen mit Wildtieren. Am vergangenen Sonntag kam es gegen 01:30 Uhr auf der Straße Osterende in Filsum zu einem Zusammenstoß mit einem Reh. Ebenfalls am Sonntag kollidierte ein Fahrzeugführer gegen 05:50 Uhr in Rhauderfehn auf dem Holter Weg mit einem Reh, welches die Fahrbahn überquerte. Am gestrigen Montag kam es in Moormerland auf der L24 in Fahrtrichtung Hesel zu einem weiteren Unfall mit Rehwild und am gleichen Tag kollidierte ein Pkw mit einem Reh im Bereich Holtland auf der B 72 in Höhe der Siebestockerstraße.

Emden - Ladendiebstahl

Am 29.04.2024 kam es gegen 12:40 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Thüringer Straße zu einem Ladendiebstahl. Ein 35-jähriger Mann wurde von einer Mitarbeiterin beobachtet, als er in der Spirituosenabteilung eine Flasche Wodka entnahm und den Inhalt in einen mitgeführten Thermobecher goss. Dann hatte er im Anschluss die Absicht die Geschäftsräumlichkeiten wieder zu verlassen. Von der Mitarbeiterin angesprochen versuchte er sich der Sachlage durch Flucht zu entziehen, wurde aber von zwei engagierten Kunden an dem Vorhaben gehindert. Die umgehend hinzugezogene Emder Polizei stellte die Personalien des Mannes mit Aufenthalt in Emden fest und leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein. Die Räumlichkeiten des Verbrauchermarktes darf der Mann zudem nicht mehr betreten.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

