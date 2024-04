Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 27.04.2024

Leer (ots)

++Diebstahl aus Snackautomaten mit anschl. Festnahme++Lack vom Pkw zerkratzt++Führen eines Kleinkraftrades ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss++Trunkenheit im Verkehr++

Diebstahl aus Snackautomaten mit anschl. Festnahme

Moormerland - Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei gegen 00:20 Uhr darüber informiert, dass zwei junge Männer an einem Snackautomaten in der Heinrich-Lübke-Straße versuchen, die Waren herauszuziehen und an dem Automaten herumrütteln. Tatsächlich konnten die Täter durch ihr Einwirken Waren aus dem Automaten herausnehmen, wurden aber kurz darauf von der Polizei in Tatortnähe gestellt und überprüft. Die beiden 21-jährigen Täter aus Moormerland hatten die Waren noch dabei. Nach Sicherstellung der Ware und Feststellung der Identität wurden die Beiden wieder auf freiem Fuß gesetzt.

Lack vom Pkw zerkratzt

Rhauderfehn - Bereits am Donnerstag hat ein bisher unbekannter Täter in der Gewerbestraße Süd im Zeitraum von 08 bis 15 Uhr einen Pkw VW Multivan, Farbe schwarz, an der Fahrerseite zerkratzt. Der Pkw stand zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz/Gelände einer dortigen Kfz-Werkstatt. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Rhauderfehn.

Führen eines Kleinkraftrades ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Emden - Gegen 00:50 Uhr des frühen Samstages mussten Polizeibeamte bei der Kontrolle eines 18-jährigen Führer eines Kleinkraftrades aus Hinte in der Großen Straße feststellen, dass dieser keine Fahrerlaubnis hat, dafür aber unter Alkoholeinfluss steht. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,75 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der junge Mann wird sich nunmehr wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und einer Verkehrsordnungswidrigkeit wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkohol verantworten müssen. Aufgefallen war der junge Mann den Beamten, weil dieser uns sein Beifahrer (19 Jahre, aus Emden) keinen Helm trugen.

Trunkenheit im Verkehr

Hesel - Mit 2,31 Promille war am Samstag gegen 01:50 Uhr ein 45-jähriger Pkw-Führer aus Hesel unterwegs. Ein Taxifahrer hatte den Fahrzeugführer auf der B72 von Aurich in Richtung Hesel kurz zuvor fahrend mit einer unsicheren Fahrweise gesehen. Bei der Kontrolle durch die Polizei im Ortskern von Hesel fiel diesen sofort die starke Alkoholisierung auf. Bei einem Vortest kam der o.g. Wert heraus. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell