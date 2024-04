Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.04.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl zweier Pedelecs ++ Diebstahl eines E-Scooter ++ Verkehrsunfall mit verletzter Person ++ Zeugensuche nach sexueller Belästigung ++

Emden - Diebstahl zweier Pedelecs

Am 23.04.2024 kam es zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr zum Diebstahl zweier Pedelecs aus einer Garage in der Mühlenstraße in Emden. Der geschädigte Emder hatte das Fehlen der beiden Räder aus der unverschlossenen Garage festgestellt und schließlich Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Pedelecs hatten einen Gesamtwert im vierstelligen Eurobereich. Mögliche Zeugen, die Angaben in dieser Sache machen können, werden gebeten, die zuständige Dienststelle zu kontaktieren.

Moormerland - Diebstahl eines E-Scooter

Am 25.04.2024 kam es zwischen 06:50 Uhr und ca. 14:00 Uhr zum Diebstahl eines E-Scooters in der Königsstraße in Moormerland. Zuvor hatte ein Geschädigter aus Moormerland das Fahrzeug mit einem Schloss gesichert nahe einer Bushaltestelle abgestellt. Als er später zu dieser Örtlichkeit zurückkehrte stellte er fest, dass das Fahrzeug durch einen unbekannten Täter entwendet worden war. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese bittet mögliche Zeugen, Kontakt zur zuständigen Dienststelle aufzunehmen.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Am 25.04.2024 kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin in Ostrhauderfehn. Zuvor befuhr ein aus dem Landkreis Cloppenburg stammender 31-jähriger Führer eines Renaults die Straße Utender Damm und wollte nach rechts in die Straße Idafehn Süd einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer jugendlichen Radfahrerin aus Rhauderfehn, die durch die Kollision stürzte und sich leicht verletzte. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen.

Leer - Zeugensuche nach sexueller Belästigung

Am 24.04.2024 gegen 09:40 Uhr kam es am Bahnübergang der Bremer Straße in Leer zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 18-jährigen Frau durch einen bislang unbekannten männlichen Täter. Die Polizei führt nach Anzeigenerstattung entsprechende Ermittlungen durch und bittet Bürgerinnen und Bürger, die Angaben zur Sache machen können, die zuständige Dienststelle in Leer zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

