Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 29.04.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Nach Ladendiebstahl falsche Personalien angegeben++Trunkenheit im Straßenverkehr++Nach links von der Fahrbahn abgekommen++

Leer - Nach Ladendiebstahl falsche Personalien angegeben

Am 27.04.2024 kam es um kurz vor 16:00 Uhr in einem Drogeriemarkt zu dem Diebstahl von kosmetischen Erzeugnissen und Schmuck durch eine 49-jährige Frau. Die Frau mit Wohnsitz in Leer verstaute die Waren im Wert von über 60 Euro in den Ärmeln ihrer Jacke und wurde dabei von einer Mitarbeiterin beobachtet. Als die 49-jährige an der Kasse nur ein Teil bezahlte und dann den Laden verlassen wollte, wurde sie auf den Diebstahl angesprochen. Die Frau gab gegenüber der Mitarbeiterin dann ihre angeblichen Personalien an, konnte diese aber mittels eines Ausweises nicht belegen, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde. Bei der weiteren Sachverhaltsaufnahme stellten die Einsatzkräfte dann fest, dass die Frau falsche Personalien angegeben hatte. Das Diebesgut wurde sichergestellt und verlieb im Geschäft. Die 49-jährige erwartet nun ein Strafverfahren und hat ein Betretungsverbot für die Drogerie erhalten.

Emden - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 28.04.2024 stellten Einsatzkräfte im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, dass ein 24-jähriger Mann aus Emden gegen 04:55 Uhr mit seinem Pkw auf der Neutorstraße unterwegs war, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Überprüfung des Atemalkohols ergab 1,67 Promille. Der Mann wurde einer Blutentnahme unterzogen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der 24-jährige darf nun keine Kraftfahrzeuge mehr führen und muss sich in einem Strafverfahren verantworten.

Holtland - Nach links von der Fahrbahn abgekommen

Am 28.04.2024 kam es gegen 14:20 Uhr auf der B 72 im Bereich Siebestock in Fahrtrichtung Hesel zu einem Unfall, als ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus Aurich mit seinem Transporter aus derzeit noch ungeklärte Gründen nach links von der Fahrbahn abkam. Auf der Gegenseite touchierte er mit seinem Fahrzeug die dortige Leitplanke und blieb anschließend seitlich in einem Graben liegen. Der 35-jährige und seine 38-jährige Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

