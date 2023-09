POL-OE: Auto gestohlen

Lennestadt (ots) - Am Donnerstag (07.09.2023) kam es morgens um 07:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im sog. "Turbokreisel" in Altenhundem. Ein 27-jähriger Rennradfahrer befuhr den Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Meggen verlassen. Zeitgleich fuhr eine 54-Jährige mit ihrem PKW von der Lennestraße in den Kreisverkehr ein. Dabei touchierte sie das Hinterrad des vorbeifahrenden Rennradfahrers. Dieser kam hierdurch ...

mehr