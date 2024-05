POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 05.05.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Versuchter Einbruch

Leer - Am Samstag hat ein bisher unbekannter Täter in der Zeit von 12 bis 14 Uhr versucht, die Tür eines Einfamilienhauses im Seggeweg aufzubrechen, dieses jedoch vergeblich. Die Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Diebstahl aus Pkw

Westoverledingen - Am frühen Samstagabend wurde zwischen 18:00 und 20:00 Uhr aus einem verschlossenen Pkw der Marke Nissan, welcher in der Heidestraße nahe des Sportplatzes Steenfelde stand, eine Musikbox entwendet. Der Täter hat zuvor eine Fensterscheibe des Pkw eingeschlagen. Personen, die Angaben zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Westoverledingen.

Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss

Moormerland - Unter dem Einfluss von Marihuana hat ein 20-jähriger Pkw-Führer seinen Pkw in der Straße Postweg geführt. Aufgefallen ist dieses den Polizeibeamten bei einer Kontrolle am Samstagabend gegen 22:15 Uhr. Die Weiterfahrt wurde beendet und eine Blutprobe angeordnet.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Ostrhauderfehn - Gegen 03:30 Uhr des Sonntages befuhr ein 18-jähriger Pkw-Führer aus Ostrhauderfehn mit seinem Pkw der Marke Mercedes die Rudolf-Kinau-Straße und wollte nach rechts auf die Straße Untenende einbiegen. Hierbei verlor dieser jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte über die Straße Untenende hinweg und landete im nachfolgenden Kanal. Sowohl er als auch sein 17-jähriger Beifahrer wurden durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Beide wurden leicht verletzt und vorsorglich einem Leeraner Krankenhaus zugeführt. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme angeordnet, da Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel vorlagen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen aus dem Kanal geborgen.

Farbschmierereien

Emden - In der Nacht zu Samstag wurde die Fassade eines Einkaufzentrums in der Ubierstraße durch einen bisher unbekannten Täter mit diversen Schmierereien in schwarzer und blauer Farbe verschmutzt und beschädigt. Zeugen der Tathandlung mögen sich mit der Polizei Emden in Verbindung setzen.

Unfall mit E-Scooter

Emden - Am Samstagnachmittag befuhr ein 12-jähriges Mädchen aus Emden gegen 15 Uhr mit einem E-Scooter die Emder Fußgängerzone. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte es dabei einen 4-jährigen Jungen, so dass beide zu Boden stürzten. Der Junge wurde dabei leicht verletzt und vorsorglich in das Hans-Susemihl-Krankenhaus verbracht. Die Erziehungsberechtigten wurden in Kenntnis gesetzt.

Randalierer

Emden - In der Nacht zu Sonntag belästigte und provozierte kurz nach Mitternacht ein 27-jähriger Emder in der Innenstadt Passanten und Gäste der dortigen Lokalitäten. Auch gegenüber den Polizeibeamten verhielt er sich uneinsichtig und kam einem Platzverweis trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach. Letztendlich verbrachte der Mann die Nacht im Polizeigewahrsam. Dieser wird sich wegen der Nichtbefolgung des Platzverweises wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten müssen.

