POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 12.05.2024

++Randalierer++Brand einer Holzvertäfelung einer Bushaltestelle++Führen eines E-Scooters unter Drogeneinfluss++Verkehrsunfall durch gelösten Pkw-Anhänger++Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und Motorrad++Versuchte räuberische Erpressung++Körperverletzung++Fahren ohne Fahrerlaubnis++Ingewahrsamnahme nach Platzverweis, Beleidigung++

Randalierer

Leer - Am Samstagabend musste die Polizei in Leer gegen 17 Uhr einen 22-jährigen Mann aus Neulehe (Emsland) in Gewahrsam nehmen. Dieser war schwer alkoholisiert und randalierte im Bahnhofsgebäude, warf dort mit Gegenständen um sich. Ein Vortest ergab einen Promillewert von 3,38. Verletzt wurde niemand.

Brand einer Holzvertäfelung einer Bushaltestelle -Zeugensuche-

Klostermoor - Aus bisher unbekannter Ursache ist am Samstagabend gegen 22 Uhr eine Holzvertäfelung der Bushaltestelle in der Straße Croneallee in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte zeitig den Brand löschen, so dass sich der Schaden in Grenzen hielt. Die Ermittlungen durch die Polizei wurden aufgenommen, mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rhauderfehn.

Führen eines E-Scooter unter Drogeneinfluss

Leer - Bei einer Verkehrskontrolle durch Polizeibeamte in der Bremer Straße am Samstagabend gegen 20:30 Uhr musste die Beamten feststellen, dass der 20-jährige Führer eines E-Scooters unter Drogeneinfluss steht. Zudem musste die Beamten feststellen, dass der E-Scooter nicht versichert ist. Die Weiterfahrt wurde beendet und bei dem Leeraner eine Blutentnahme angeordnet. Der junge Mann war mit alldem nicht einverstanden und beleidigte die Beamten. Auch hierfür wird sich dieser verantworten müssen.

Verkehrsunfall durch gelösten Pkw-Anhänger

Weener - Viel Glück hatte ein 44-jähriger Pkw-Führer aus Weener am Samstagvormittag gegen 10 Uhr. Dieser hatte mit seinem Pkw samt Anhänger die Mühlenstraße befahren. Aus bisher unbekannter Ursache löste sich der Anhänger vom Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Betonzaun eines dortigen Hauses. Sowohl am Anhänger als auch am Zaun entstand Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrerin und Motorrad

Langholt - Am Samstagnachmittag kam es gegen 13:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Motorradfahrer, in deren Folge beide leicht verletzt dem Krankenhaus zugeführt werden mussten. Ein 13-jähriges Mädchen aus Rhauderfehn hatte bei der Querung der Kirchstraße mit ihrem Fahrrad einen in Richtung Burlage fahrenden Motorradfahrer übersehen. Der 23-jährige Motorradfahrer aus Bockhorst erkannte zwar das Missgeschick, konnte jedoch trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Versuchte räuberische Erpressung -Zeugensuche-

Emden - Am Samstag klopften gegen 22:55 Uhr in der Hansastraße zwei Personen an eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus. Als ihnen geöffnet wurde drangen die Personen in die Wohnung einer 39-jährigen Frau und eines 52-jährigen Mannes ein. Einer der Täter, ein 27-jähriger Mann aus Emden, der noch kurz zuvor dort zu Besuch war, forderte angebliche Geldschulden ein. Die Frau und der Mann verweigerten jedoch die Herausgabe von Geld, woraufhin der Mann zu Boden geschubst und dort liegend von den Tätern geschlagen und getreten wurde. Hierbei forderten sie weiterhin Geld. Der Frau gelang es dann die Polizei anzurufen und die Angreifer flohen ohne Beute in unbekannte Richtung. Bei dem zweiten Täter handelte es sich um eine derzeit unbekannte männliche Person, die zum Teil vermummt war und wie folgt beschrieben wird: Deutsch, leicht dunkler Teint, ca. 180 bis 190 cm groß, dunkle Haare, schwarzer Kapuzenhoodie, schwarze Jogginghose. Der niedergeschlagene Mann klagte über Schmerzen an Armen und Rücken, benötigte aber keine ärztliche Versorgung. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zur Tat und/oder dem 2. Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Körperverletzung -Zeugensuche-

Emden - Am Samstagabend wurde ein 40-jähriger Mann aus Brandenburg gegen 23:10 Uhr in der Große Straße von einem unbekannten Täter niedergeschlagen. Bei dem Sturz auf den Boden erlitt das erheblich alkoholisierte Opfer eine Kopfplatzwunde und musste ärztlich versorgt werden. Zuvor hatte der Mann sich aus unbekanntem Grund über eine Gruppe Männer aufgeregt, in deren Richtung er brüllte und gestikulierte. Schließlich gingen zwei Männer aus der Gruppe auf ihn zu und einer schlug ihn nieder. Anschließend entfernte sich die Gruppe in Richtung Burgplatz und konnte nicht mehr angetroffen werden. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Emden - In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein 13-jähriges Kind aus Emden gegen 03 Uhr mit einem Leihmotorroller (Kleinkraftrad) den Bentinksweg, obwohl es nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Mit ihm saß ein 15-jähriger Jugendlicher auf dem Roller. Beide "Nachtschwärmer" wurden den Erziehungsberechtigten übergeben.

Ingewahrsamnahme nach Platzverweis, Beleidigung

Emden - Am Samstagabend pöbelte gegen 21:45 Uhr ein 36-jähriger Mann aus Nordfriesland in der Innenstadt, Neuer Markt, herum und belästigte Passanten. Einem erteilten Platzverweis durch die Polizei kam er nicht nach, so dass er zu dessen Durchsetzung in Gewahrsam genommen werden musste. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Beamten. Er bekam folglich eine Anzeige wegen Beleidigung und eine, weil er dem Platzverweis nicht nachkam.

