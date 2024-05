Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachträgliche Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.05.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Firmenbrand++

Leer - Firmenbrand

Am 15.05.2024 wurde gegen 14:20 Uhr ein Gebäudebrand im Gewerbegebiet "Großer Stein" gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Dachstuhl des Firmengebäudes einer dort ansässigen Baggerfirma aus derzeit noch unklarer Ursache in Brand. Drei Personen, die zu der Zeit im Gebäude befindlich waren, erlitten bei eigenen Löschversuchen eine Rauchgasintoxikation und wurden rettungsmedizinisch versorgt. Zwei der Ersthelfer wurden in ein Leeraner Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr Leer ist vor Zur Brandbekämpfung eingesetzt, die Löscharbeiten dauern zum Zeitpunkt dieser Meldung noch an. Sobald der Brandort betretbar ist, wird die Polizei Leer den Brandort aufnehmen und die Ermittlungen zur Ursache einleiten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell