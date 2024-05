POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.05.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Rhauderfehn - Überholen trotz unklarer Verkehrslage Am 15.05.2024 kam es um 16:00 Uhr auf der Brunzeler Straße zu einem Unfall, als ein 42-jähriger Mann auf der Brunzeler Straße in Fahrtrichtung Papenburg unterwegs war und einen vor ihm befindlichen Pkw überholte. Dabei übersah er den Pkw einer in Gegenrichtung fahrenden 35-jährigen Frau aus Weener. Der Mann aus Bockhorst versuchte noch vor der Frau wieder einzuscheren, war aber nicht schnell genug, so dass die Fahrzeuge seitlich an den Spiegeln zusammenprallten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Leer - Unfall im Kreisel

Am 16.05.2024 kam es um 13:50 Uhr in dem Verkehrskreisel an der Georgstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Ein 53-jähriger Mann aus Hesel befuhr mit seinem Pedelec den Kreisel aus Richtung der Sägemühlenstraße kommend und hatte die Absicht, an der Ledastraße nach rechts wieder aus dem Kreisel herauszufahren. Eine 51-jährige Frau aus Leer wollte mit ihrem Pkw aus Richtung Bahnhofsring kommend in den Kreisel einfahren und übersah den Mann aus Hesel. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 53-jährige sich Schürfwunden zuzog.

Emden - Diebstahl aus Pkw

Am 16.05.2024 kam es in der Zeit von 10:45 Uhr bis 16:45 Uhr zu einem Diebstahl aus eine Pkw, welcher auf einem Parkplatz an der Normannenstraße abgestellt war. Unbekannte Täter schlugen die Heckscheibe des Pkw Mercedes ein und entwendeten von der Rücksitzbank eine Jacke mit Firmenlogo einer Bahngesellschaft. Die Polizei Emden hat den Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache machen können, die Wache in Emden zu informieren.

