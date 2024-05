Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.05.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Minibagger und Pumpe entwendet++Nötigung im Straßenverkehr und Widerstand gegen Polizeibeamte++

Emden - Mini-Bagger und Pumpe entwendet

In der letzten Woche kam es in der Nacht von Himmelfahrt, 20:45 Uhr bis zum nachfolgenden Freitag, ca. 08:00 Uhr zu einem Diebstahl vom Baustellengelände am Freibad Borssum. Unbekannte Täter entwendeten einen roten Mini-Bagger des Herstellers Neuson, Typ 1703 und eine Pumpe mit der Kennzeichnung WM50. Der Spurenlage vor Ort zufolge wurde der Mini-Bagger auf derzeit nicht bekannte Weise in Betrieb genommen und von seinem Abstellort (rückwärtiger Bereich des Schwimmbades zum Lindenweg gelegen) aus über den vorne liegenden Parkplatz in Richtung Wykhoffweg weggefahren. Dort enden die Spuren des Baggers, welcher nach bisherigen Erkenntnissen dann von den unbekannten Tätern zum weiteren Abtransport verladen wurde. Die Polizei Emden hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die zum Tathergang oder zum Verbleib des Diebesgutes sachdienliche Hinweise geben können, die Emder Wache zu kontaktieren.

Leer - Nötigung im Straßenverkehr und Widerstand gegen Polizeibeamte

Am 15.05.2024 wurde der Leeraner Polizei gegen 07:27 Uhr mitgeteilt, dass sich an dem Bahnübergang an der Bremer Straße eine männliche Person befinden würde, welche den Übergang blockiere, gegen Fahrzeuge springen und sich auf die Motorhauben annähernder Fahrzeuge setzen würde. Dabei kam es auch einer Beschädigung eines Pkw. Einsatzkräfte der Polizei Leer fuhren die genannte Örtlichkeit an und trafen neben der Geschädigten dort auf einen 33-jährigen Mann aus Berlin. Der 33-jährige wirkte auf die Einsatzkräfte nicht orientiert und zeigte wechselhaftes und aggressives Verhalten. Zudem schlug und trat er um sich und verletzte dabei zwei Polizeibeamte, die Prellungen und Abschürfungen erlitten. Auch wurde einem Beamten eine Bisswunde durch den Mann aus Berlin zugefügt. Die Einsatzkräfte konnten den Mann schlussendlich sichern und der Dienststelle zuführen. Anschließend wurde der Verursacher aufgrund seines Ausnahmezustandes ärztlicher Versorgung zugeführt. Ein Strafverfahren wurde von Amts wegen eingeleitet.

