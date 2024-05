Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: mehrere Brände im Wald - Zeugen gesucht

Sondernheim (ots)

Zu einem Waldbrand kam es gestern gegen 18:00 Uhr im Bereich des Sondernheimer Baggersees. Dort musste die Feuerwehr gleich mehrere kleine Brandherde löschen. Ein größerer Sachschaden entstand glücklicherweise nicht. Vor Ort konnten Reste eines zusammengebundenen Strohballens aufgefunden werden, welcher ursächlich für den Brand gewesen sein könnte. Zeugen, welche zur relevanten Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell