POL-PDLD: Edenkoben / Edesheim - ungesicherte Fahrzeuge

Birkenhördt (ots) - Ein 30-jähriger Motorradfahrer aus Baden-Württemberg befuhr am 11.05.2024 gegen 15:00 Uhr die B247 von Lauterschwan in Richtung Birkenhördt. In einer steilen Linkskurve rutschte dem Fahrer das Hinterrad seines Zweirads weg. Er fuhr im Anschluss an einen angrenzenden Bordstein und kam zu Fall. Sein Motorrad überschlug sich und landete im Grünstreifen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ...

