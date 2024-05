Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 18.05.2024

Leer (ots)

++Randalierer++Dieselentwendung mit Zeugensuche++Brand eines Flachdaches++Führen eines E-Scooter unter Alkohol- u. Drogeneinfluss++Zwei schwere Unfälle auf der Autobahn++

Randalierer

Emden - Am frühen Samstagmorgen musste gegen 02 Uhr ein 49-jähriger Emder durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden. Dieser hatte vor einem Wohnobjekt in der Heinrich-Heine-Straße randaliert und Müllcontainer auf die Straße geworfen. Zudem beschädigte dieser dort eine Kellertür, um in das Haus zu gelangen. Gegen die Ingewahrsamnahme wehrte sich der Mann, im Ergebnis vergeblich. Dieser wird sich für sein Verhalten strafrechtlich verantworten müssen.

Diesel entwendet --Zeugensuche--

Westoverledingen - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus dem Tank eines Kompressors ca. 200 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der Kompressor stand auf einer Baustelle in der Hilkenborger Straße. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Westoverledingen.

Brand eines Flachdaches

Emden - In der Oderstraße kam es kurz vor 22 Uhr am Freitagabend zu einem Brand eines Flachdaches. Nicht auszuschließen ist nach jetzigem Kenntnisstand, dass der Brand infolge von Dachdeckerarbeiten, die am Nachmittag ausgeführt wurden, entstanden ist. Die Feuerwehr konnte den Brandherd löschen, die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden.

Führen eines E-Scooter unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Rhauderfehn - Gegen 23 Uhr des Freitagabend mussten Polizeibeamte bei der Kontrolle eines 27-jährigen Rhauderfehners feststellen, dass dieser seinen E-Scooter in der Straße Neuer Weg unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol geführt hatte. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Zwei schwere Verkehrsunfälle auf der BAB 31

Leer - Am späten Freitagnachmittag gegen 17:30 Uhr kam es auf der BAB 31 an der Anschlussstelle Leer-West zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Motorradfahrer aus Aurich durchfuhr den Tunnel in Richtung Emden und wollte die Autobahn nach dem Tunnel an der Ausfahrt verlassen. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit verlor dieser jedoch die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Sowohl der Fahrer als auch seine 21-jährige Mitfahrerin aus Emden wurden von dem Motorrad geschleudert. Beide verletzten sich hierbei, der Fahrer leicht, seine Mitfahrerin schwer. Diese musste mittels Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Westerstede geflogen werden. Der Fahrer kam in ein Leeraner Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abschleppt.

Am Samstagmorgen befuhr gegen 08:15 Uhr ein 77-jähriger Lkw-Fahrer aus den Niederlanden die BAB 31 in Fahrtrichtung Bottrop. Ca. 2 Kilometer nach dem Durchfahren des Emstunnels kam dieser mit seinem Lkw samt Auflieger aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Schutzplanke und einen Wildschutzzaun und kam in einem dortigen Graben zu stehen bzw. liegen. Der Fahrer verletzte sich schwer. Die Bergung des Lkw wird zeitnah folgen. Der Fahrer wurde einem Leeraner Krankenhaus zugeführt.

