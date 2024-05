Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Dienstag, 21.05.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ++Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis++

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Leer - Am gestrigen Abend gegen 22:15 Uhr haben zwei bislang unbekannte Personen von der Fußgängerbrücke zwischen "Wendekamp" und "An den Gärten" einen Stein auf den Stadtring geworfen. Hierbei wurde der Pkw einer 26-jährigen Frau aus Jemgum im Heckbereich getroffen. Die Frau, die mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Spier-Kreuzung unterwegs war, blieb, ebenso wie ihre 17-jährige Beifahrerin aus Westoverledingen, unverletzt. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Emden - Am heutigen Morgen gegen 01:25 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 44-jährigen Mann aus Emden, der die Auricher Straße mit seinem Pkw befuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Emder stark alkoholisiert war und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in entsprechenden Strafverfahren verantworten.

