Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch, 22.05.2024

++ Diebstahl aus Opferstock ++ Brandlegung am Altkleidercontainer ++ Verkehrsunfallfluchten ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Diebstahl aus Opferstock

Leer - Zwischen dem 16.05.2024, 09:00 Uhr, und dem 17.05.2024, 09:00 Uhr, hat ein unbekannter Täter den Opferstock in einer Kirche in der Kirchstraße aufgebrochen und das Bargeld entnommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Brandlegung am Altkleidercontainer

Leer - Am 21.05.2024 sind gegen 23:15 Uhr auf einem Parkplatz an der Ubbo-Emmius-Straße durch unbekannte Personen mehrere Bekleidungsgegenstände vor einem Altkleidercontainer angezündet worden. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Durch das Feuer sind die Altkleidercontainer beschädigt worden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallfluchten

Westoverledingen - Am 17.05.2024 ist in der Zeit zwischen 11:55 Uhr und 12:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Königstraße der Pkw eines 55-jährigen Mannes aus Westoverledingen beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Verkehrsunfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

Emden - Ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am 21.05.2024 zwischen 17:20 Uhr und 17:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Osterstraße gekommen. Dort ist der Pkw einer 27-jährigen Frau aus der Krummhörn beschädigt worden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hesel - Eine 50-jährige Frau aus Filsum ist am Dienstagmorgen gegen 05:30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Oldenburger Straße von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge überschlug sich der Pkw und blieb anschließend auf der Fahrerseite liegen. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten zudem eine Alkoholisierung der Dame fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,87 Promille. Der Dame wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

