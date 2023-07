Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Am 02.07.2023, gegen 12:05 Uhr, befuhren zwei PKW in entgegengesetzter Fahrtrichtung die Rudolf-Meißner-Straße in Pirmasens. Beide PKW fuhren gleichzeitig in eine aufgrund beidseitig am Fahrbahnrand parkender Fahrzeuge entstandene Engstelle ein, wobei einer der PKW mit seinem rechten Außenspiegel mit dem linken Außenspiegel eines der geparkten PKW kollidierte. Nachdem Verkehrsunfall hielten beide PKW an, der Fahrer des zweiten, unbeschädigten PKW setzte seine Fahrt im Anschluss jedoch fort, ohne seine Personalien anzugeben. Es handelte sich um einen silberfarbenen Mercedes mit ukrainischem Kennzeichen, besetzt mit einem etwa 25 Jahre alten, männlichen Fahrer mit hellen Haaren. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pdps

