POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht

Bereits im Zeitraum vom 22.06.2023 bis zum 28.06.2023 ereignete sich in der Rheinbergerstraße eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren einen dort im Bereich des Anwesens Nr. 7 ordnungsgemäß geparkten, grauen Opel Astra mit PS-Stadtkennzeichen. An dem Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die an der Unfallstelle gesicherten Spuren lassen vermuten, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben könnte.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

