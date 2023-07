POL-PDPS: Pirmasens - Trickdieb in der Bitscher Straße

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots) - Zeit: 30.06.2023, 22:25 Uhr bis 01.07.2023, 08:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Himmelsbergstraße. SV: Der Geschädigte parkte seinen PKW, einen dunkelblauen Audi A3, im genannten Zeitraum in der Himmelsbergstraße, in Höhe der Hausnummer 30, am Fahrbahnrand. Am Morgen des 01.07.2023 stellte er fest, dass die Windschutzscheibe seines Autos beschädigt wurde. Auf der Motorhaube des ...

mehr