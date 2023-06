LPI-GTH: Auseinandersetzung zwischen Brüdern

Stadtilm (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 16.50 Uhr gerieten ein 41-jähriger Mann und ein 29-Jähriger in einer Kleingartenanlage in der Weimarischen Straße in Stadtilm in Streit. In dessen Verlauf stieß der 29-Jährige den 41-Jährigen derart, dass dieser in ein Zaunsfeld fiel und sich leichte Verletzungen an den Armen und Beinen zuzog. Dem 29-Jährigen wurde durch die Polizei ein Platzverweis erteilt und er verließ die Kleingartenanlage. Gegen ihn wurde ein ...

